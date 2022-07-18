Bu ‘Filme Gel'

Okan Karacan'ın yapımcı olarak imza attığı ilk sinema filmi 'Filme Gel' için start verildi. Erkan Petekkaya, Fırat Doğruloğlu, Levent Ülgen, Çiçek Dilligil, Tolga Güleç ve Aslıhan Karalar'ın yer aldığı filmin okuma provası geçtiğimiz gün yapıldı. Çekimleri İstanbul'da başlayıp Çanakkale'de devam edecek yapım, çok yakında seyirciyle buluşacak. Film, üç kafa dengi arkadaşın sinema filmi çekme hayaliyle çıktıkları yolda yaşadıkları maceraları beyazperdeye taşıyacak.