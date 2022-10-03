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03 Ekim 2022 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:03 Ekim 2022 Pazartesi 15:30:00

Bu dünya kaldıramaz aşkımızı

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Müzisyen Gökhan Türkmen, 8 yıldır evli olduğu eşi Sinem Aksoy'a aşkını haykırdı.

Müzisyen Gökhan Türkmen, 8 yıldır evli olduğu eşi Sinem Aksoy'a aşkını haykırdı. Türkmen, eşiyle okul yıllarında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Aksoy'a 17 yıl sonra aşkını ilan eden Türkmen, nostaljik paylaşımında, "Ben sana ne diyeyim, nasıl söyleyeyim... Bu dünya kaldıramaz böyle gerçek aşkı! Kimse anlayamaz... Kimse de bilmez sana olan sevgimi... Sen her zaman benim kalbimde başka yüreğimde başkasın. Sen bana bir lütuf, yoluma bir ışıksın. Seni çok seviyorum, İlk günkü gibi... Son nefesimi verene dek!" notunu düştü.

Etiketler : Bu dünya kaldıramaz aşkımızı Gökhan Türkmen Sinem Aksoy
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