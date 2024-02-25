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25 Şubat 2024 Pazar 20:14:00 - Güncelleme:25 Şubat 2024 Pazar 20:14:00

Bu dizi çok konuşulacak!

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Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, 28 Şubat Çarşamba akşamı ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak.

YENİ TARTIŞMA: KÖTÜLÜK KİMDEN GEÇER?

TAŞ KAĞIT MAKAS: HAYATIN OYUNU İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

UMUT'UN HİKAYESİ BAŞLIYOR

Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, 28 Şubat Çarşamba akşamı ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak.

Gökdelende kat görevlisi olarak çalışan ve alzheimer hastası olan Rıza'nın genç bir kızı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanması ile başlayan tanıtım, "Hatırlamak mı zor, unutmak mı?" sorusunu hatırlattı.

"SÜPER ZEKA"NIN UNUTKAN BABASI!

Süper zeka bir gencin, unutkan bir baba ile birlikte verdikleri hayat mücadelesinin konu edileceği dizinin fragmanında, cinayete dair hiçbir şey hatırlayamayan Rıza'nın (Bülent Seyran) "Öldürdüğüm kız daha yirmili yaşların başlarındaymış biliyor musun?" ve "Benim bir oğlum mu var? " sözleri diziye dair merakı ikiye katladı.

KÖTÜLÜK KİMDEN DOĞAR?

Ekrana gelen yeni tanıtım filminde, karakterlerin bu kez duygusal yönlerine dikkat çekildi. Umut'un (Ekin Koç) babası için sürdüreceği adalet savaşına dair ipuçları verilen tanıtımda, Fecir'in (Burak Yörük) "Kötülük anadan doğar mı hiç, kötülük babadan doğar!" sözleri ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medya platformlarında kötülüğün kimden geçtiğine dair konular tartışılmaya başlandı. İstanbul'da bir gecekondu mahallesi ile gökdelenler arasında sıkışıp kalan hayatların gündeme getirildiği dizide, "sınıf ayrımcılığı" yapılması da bir diğer tartışma konusu oldu. Fecir'in, "Bu hayatta iki şeyi sevmiyorum; fakir ama gururlu gibi bakanları bir de yaşlıları" sözleri tepki çekti.

DİZİDEN YENİ AFİŞ!

Sezonun en iddialı projelerinden biri olacağının sinyalini veren "Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu" dizisinin yeni afişi de yayınlandı. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi ve Burak Yörük'ün yer aldığı afiş, Kanal D ve MF Yapım'ın sosyal medya hesaplarından yayınlanarak görücüye çıktı.

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle adından söz ettiren dizinin, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan otururken, senaryosunu ise Uğraş Güneş kaleme alıyor.

USTALARIN OYUNU!

Oyun adının dizi adına dönüştüğü projenin, usta oyunculardan oluşan kadrosu dikkat çekiyor.

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi usta isimleri kadrosunda bir araya getiren dizi; ilk bölümüyle 28 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de Kanal D'de seyirci ile buluşacak.

Etiketler : Taş Kağıt Makas Kanal D Yeni dizi
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