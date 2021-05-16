BU değişimin bedeli 100 bin TL

10 yaşındayken ilk albümünü yapan Ceylan'ın yıllar içindeki değişimi son dönemin en çok konuşulan magazin olaylarından oldu. Türkücü Ceylan, son olarak geçirdiği operasyonlarla Hadise ve Gülşen'e benzetildi. Saçlarını sarıya boyatan, ardından yüzüne de estetik işlemleri yaptıran Ceylan'ın Hadise'nin gittiği güzellik merkezine giderek yenilendi. Hayalindeki Ceylan'a benzemek için bir dizi operasyon geçiren türkücünün tüm işlemler için 100 bin TL'ye yakın harcama yaptığı kulislerde konuşuldu. Kesenin ağzını açan Ceylan, aynaya baktığında kendini daha iyi hissettiğini söylüyor.

