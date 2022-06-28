Pınar Altuğ'un oyuncu eşi Yağmur Atacan sosyal medyaya hızlı bir giriş yaptı. Art arda paylaşımlarda bulunan oyuncu, özellikle 14 yıllık eşi Pınar Altuğ ile yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Atacan ilk olarak "Sonunda buldum Pınar, bu çamaşırlar yıkanacak" ifadelerini kullandığı bir videoyu yayınladı. Günlerce çamaşırhane aradığını dile getiren oyuncunun, "Arayan bulur" diyerek mutluluğunu paylaştığı videosu eşi tarafından da paylaşılırken kısa sürede gündem oldu.