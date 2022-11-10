‘Bozkır'ın dedektifi

En son ekranlara veda eden 'Senden Daha Güzel' dizisinde rol alan oyuncu Cemre Baysel setlere geri dönüyor. Oyuncu, dijitalde yayınlanacak olan Yiğit Özşener ve Furkan Andıç'ın başrolünde yer aldığı 'Bozkır' dizisinde dahil oldu. Yapımını ARC Film'in üstlendiği projede oyuncu, 'Sevda' karakterine hayat verecek. Dizide, gizemli bir cinayeti çözmeye çalışan bir başkomiser ve ekibinin hikayesi anlatıyor.

