Boynunda servet yatıyor

Sibel Can'ın kolyesinin fiyatı dudak uçuklattı. Şarkıcı, yeni klibi için kesenin ağzını açtı. Can, son olarak yeni çıkardığı 'Adı Elveda Olsun' adlı single'ı için kamera karşısına geçmişti. Klipte taktığı kolyeyi bir mücevher firmasından alan Can'in kolyesinin bedelinin 1,6 milyon lira olduğu öğrenildi.