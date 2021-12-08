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08 Aralık 2021 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:08 Aralık 2021 Çarşamba 15:00:00

Boynunda servet yatıyor

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Sibel Can'ın kolyesinin fiyatı dudak uçuklattı. Şarkıcı, yeni klibi için kesenin ağzını açtı.

Sibel Can'ın kolyesinin fiyatı dudak uçuklattı. Şarkıcı, yeni klibi için kesenin ağzını açtı. Can, son olarak yeni çıkardığı 'Adı Elveda Olsun' adlı single'ı için kamera karşısına geçmişti. Klipte taktığı kolyeyi bir mücevher firmasından alan Can'in kolyesinin bedelinin 1,6 milyon lira olduğu öğrenildi.

Etiketler : Boynunda servet yatıyor Sibel Can Şarkıcı Adı Elveda Olsun
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