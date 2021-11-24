Bostancı hazırlığı

Şarkıcı Ferhat Göçer iki yıl aradan sonra sevenleriyle buluşuyor. Şarkıcı, pandemi nedeniyle bir süre uzak kaldığı Bostancı Gösteri Merkezi'nde 27 Kasım'da sahneye çıkacak. Aldırma Gönül Müzikali'yle yurtiçi ve yurtdışında turnesini sonlandıran Göçer, konseri için hazırlıklara başladı. Sanatçı, sahnesinde sevilen şarkılarının yanı sıra, türküden rock müziğe, Türk Halk Müziği'nden Türk Sanat Müziği'ne kadar birçok müzik türleri arasında hayranlarını yolculuğa çıkaracak.