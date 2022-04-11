Boşanmıyoruz pozu

Beş senedir ABD'de yaşayan Begüm ile Adnan Şen'in boşanacakları iddia edilmişti. Bir süredir aralarının bozuk olduğu konuşulan çiftin Şubat ortasından beri bir araya gelmediği öne sürülmüştü. Begüm Şen'in Adnan Şen'i Instagram'da takipten çıkması da ayrılıkla ilgili dedikoduları güçlendirirken çift önceki gün paylaşımlarıyla iddiaları çürüttü. Oğulları Can'ın yeni yaşını kutlayan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla adeta 'boşanmıyoruz' dedi.