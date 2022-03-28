Boşanma sonrası arabasını sattı

Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel, Kuruçeşme'de görüntülendi. Görgüzel, eski eşinden aldığı değeri 90 bin TL olan 2005 model arabayı sattığını söyledi. Gizlilik kararı olduğu için çok fazla detay vermeyen Görgüzel, ''Yasak var Ama Allah'a şükürler olsun hiçbir şey bana engel olmayacak konuşmama. Araba detaylarıyla ilgili konuşmayacağım, arabayı sattım. Herkesin yolu açık olsun, iyi olacak her şey." dedi. Görgüzel, boşanma nedenlerinin tiyatro oyununda partneriyle öpüşme sahnelerinin olmadığını da sözlerine ekledi.