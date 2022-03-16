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16 Mart 2022 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:16 Mart 2022 Çarşamba 14:00:00

Boşandılar

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Şarkıcı Petek Dinçöz, 2014 yılında evlendiği Serkan Kodaloğlu ile boşandı.

Şarkıcı Petek Dinçöz, 2014 yılında evlendiği Serkan Kodaloğlu ile boşandı. 8 yıllık evliliklerinde İrfan Aslan adında bir oğulları olan çiftten Dinçöz, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Sanatçı, "Sn. Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek" notunu düştü.

Etiketler : Boşandılar Petek Dinçöz Serkan Kodaloğlu
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