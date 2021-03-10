10 Mart 2021 Çarşamba 14:31:00 - Güncelleme:10 Mart 2021 Çarşamba 14:31:00
Boş zamanlarda sadece yatıyorum
Yasak Elma'da rol alan Nilperi Şahinkaya, önceki gün heykeltraş erkek arkadaşı Emre Yusufi ile Bebek'te yürüyüş yaptı.
Yasak Elma'da rol alan Nilperi Şahinkaya, önceki gün heykeltraş erkek arkadaşı Emre Yusufi ile Bebek'te yürüyüş yaptı. Market alışverişinden döndüklerini söyleyen Şahinkaya, "Her şeyi tamamladık, şimdi dinleniyorum. Boş zamanlarımda yatıyorum. Genelde hep evdeyim" diye konuştu.