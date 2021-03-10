Boş zamanlarda sadece yatıyorum

Yasak Elma'da rol alan Nilperi Şahinkaya, önceki gün heykeltraş erkek arkadaşı Emre Yusufi ile Bebek'te yürüyüş yaptı. Market alışverişinden döndüklerini söyleyen Şahinkaya, "Her şeyi tamamladık, şimdi dinleniyorum. Boş zamanlarımda yatıyorum. Genelde hep evdeyim" diye konuştu.

