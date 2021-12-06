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06 Aralık 2021 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:06 Aralık 2021 Pazartesi 10:00:00

Borçla uyumaktan sıkıldım

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Eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin lira nafaka borcunu ödemediği için evine haciz gelen Serdar Ortaç, 'Borçları silindi' iddialarına cevap verdi: "Chloe'yle diyaloğumuz yok. Böyle uyumaktan da sıkıldım. Eşek gibi çalışıyorum, borcumu bitirmek üzereyim."

Eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin lira nafaka borcunu ödemediği için evine haciz gelen Serdar Ortaç, 'Borçları silindi' iddialarına cevap verdi: "Chloe'yle diyaloğumuz yok. Böyle uyumaktan da sıkıldım. Eşek gibi çalışıyorum, borcumu bitirmek üzereyim."

Serdar Ortaç, önceki akşam Maslak'ta bir mekanda sevenleriyle buluştu. Evine icra gönderen İrlandalı model eski eşi Chloe Loughnan'ın İstanbul'a gelmesiyle ilgili konuşan Ortaç, "Chloe'yla hiç görüşmedik. Eve hiç gelmedi" dedi. Chloe'nin 700 bin lira borcu nedeniyle evine haciz koydurduğunu belirten şarkıcı, bu konuda az bir yolu kaldığını belirterek, "Borcu kapatıyoruz inşallah" dedi. Sosyal medyada hakkında 'Borçları silindi, affedildi' şeklindeki mesajlara ve paylaşımlara da oldukça içerlediği gözlerden kaçmayan sanatçı dikkat çeken açıklamalar yaptı.

'İKİ LOKMA YİYORUM'

"Bana gelene kadar 50 bin kişi var. 'Serdar'ın borçları silindi' diyorlar. Hayır. Evim vardı ipotek ettirdim. Krediyi bu şekilde kullandım. Ahmet'e, Mehmet'e ne muamele yapılıyorsa bana da o yapıldı. Kim kimin borcunu siliyor bu devirde. 45 milyonluk eve ipotek koydular. Borcum azaldı, eşek gibi çalışıyorum. Tek başıma bir adamım. Zaten iki lokma bir şey yiyorum. Ben sadece pandemide insanlardan anlayış bekledim. Bende kimsenin parası kalmaz. Borçla uyumaktan çok sıkıldım. O yüzden hepsi kapansın istiyorum. Paraya doydum. Zaten biraz para biriktirebilirsem hepsini dağıtacağım."

Etiketler : Chloe Loughnan Serdar Ortaç Maslak
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