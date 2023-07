Bölüm başı 5.8 milyon alacak

Oyuncular Can Yaman ve Francesca Chillemi'nin başrollerinde yer aldığı 'Violet like the Sea' (Viola come il mare) dizisi İtalya'da ilgi dördü. 12 bölümlük dizi, Canale 5'te yayınlandı. Dizinin ikinci sezonu için anlaşma imzalayan Yaman, bölüm başı 200 bin euro (yaklaşık 5.8 milyon TL )alacak. Çekimlere önümüzdeki hafta başlanması planlanıyor.