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12 Temmuz 2023 Çarşamba 07:51:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 07:51:00

Bölüm başı 5.8 milyon alacak

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Oyuncular Can Yaman ve Francesca Chillemi'nin başrollerinde yer aldığı 'Violet like the Sea' (Viola come il mare) dizisi İtalya'da ilgi dördü.

Oyuncular Can Yaman ve Francesca Chillemi'nin başrollerinde yer aldığı 'Violet like the Sea' (Viola come il mare) dizisi İtalya'da ilgi dördü. 12 bölümlük dizi, Canale 5'te yayınlandı. Dizinin ikinci sezonu için anlaşma imzalayan Yaman, bölüm başı 200 bin euro (yaklaşık 5.8 milyon TL )alacak. Çekimlere önümüzdeki hafta başlanması planlanıyor.

Etiketler : Bölüm başı 5.8 milyon alacak Can Yaman Francesca Chillemi
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