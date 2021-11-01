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01 Kasım 2021 Pazartesi 16:30:00 - Güncelleme:01 Kasım 2021 Pazartesi 16:30:00

Boğaz'ın 21 yıllık ‘gönüllü temizlikçisi'

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Boğaz'ın farklı noktalarına dalan Tarık Aşık, denize atılan çöpleri, şişeleri toplayarak yıllardır gönüllü bir temizlik işçisi gibi çalışıyor.

Boğaz'ın farklı noktalarına dalan Tarık Aşık, denize atılan çöpleri, şişeleri toplayarak yıllardır gönüllü bir temizlik işçisi gibi çalışıyor.

İstanbul'da yaşayan Tarık Aşık, 2000 yılından bu yana dalgıç kıyafetini giyiyor, tüpünü sırtlıyor ve Boğaz'ın mavi sularında kayboluyor. Mesleği de dalgıçlık olan Aşık, İstanbul'un incisi Boğaz'ın derinliklerini kirleten ne varsa çıkartıyor. Her dalışında özellikle misinalardan kopan onlarca olta kurşununu çıkardığını söyleyen Aşık, "Bazen deniz altından çok eski ürünler, tarihi eserler çıkıyor. Mesela bugün çok eski bir at nalı çıkardım. Tarihi belli olmayan bir adet mermi buldum" dedi.

Gazoz şişeleri ve onlarca da olta kurşunu çıkardım. Geçen dalışımda çok eski gazoz şişelerine denk gelmiştim. Bazen kolye, küpe ya da yüzüğe denk geldiğim de oluyor." dedi. Önceki dalışlarında on yıllarca önceye ait eşyalara denk geldiğini ifade eden Aşık, delikli demir para, eski PTT jetonları, 1950 yılına ait açılmamış bir likör şişesini de denizden çıkardığını kaydetti. Denize atılan çöplerin deniz canlılarına zarar verdiğini hatırlatan Aşık, vatandaşları Boğaz'ın kirletilmemesi konusunda uyardı.

Etiketler : Tarık Aşık İstanbul Mesleği de dalgıçlık
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