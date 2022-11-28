VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Putin: Uluslararası ticaret krizde
Kapatılan Zaman gazetesinin bazı eski yazarlarının yeniden yargılandığı davada karar
"Türkiye'nin hedefinde PKK/PYD/YPG terör örgütü vardır"
Hollandalıların yaklaşık yarısı ülkenin kölelik tarihiyle ilgili hükümetin özür dilemesine karşı
Hırsızlık suçundan adli kontrolle serbest kaldığı adliyeden hırsızlık yaparak çıktı
Denizli'de kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Bakırköy-Kirazlı metro hattının ilk ray kaynağı yapıldı
"Türkiye'nin tahrip olmuş camilerin hizmete kavuşturulmasında büyük desteği oldu"
VakıfBank Kültür Yayınları, 39. İstanbul Kitap Fuarı'nda okurlarını bekliyor
MSB, terör hedeflerinin Fırtına obüsüyle vurulma görüntülerini paylaştı
Başkan Erdoğan, İİT Genel Sekreteri Taha'yı kabul etti
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a güven mektubunu sundu
Sağlıkta dönüşüm, Türkiye'yi teknolojik altyapısı güçlü hastanelere kavuşturdu
Bakan Kirişci'den 81 ilin belediye başkanlarına 'su seferberliği' mektubu
Gazprom, Ukrayna üzerinden Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını azaltmayacak
Esed rejimi Halep'te PKK/YPG'nin yuvalandığı mahallelere yakıtı kesti
İstanbul'a ekimde gelen turist sayısı yüzde 37 arttı
Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur yakalandı
Yunanistan'a sert tepki! "Artık buna sessiz kalamayız"
Beyoğlu'ndaki terör saldırısının firari şüphelisinin kardeşinin emniyetteki işlemleri sürüyor
Bakan Koca'dan 42 bin 500 personel alımıyla ilgili açıklama
Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarla 6 yılda yaklaşık 17 bin terörist etkisiz hale getirildi
14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Brent petrol 11 ayın en düşük seviyesini gördü
28 Kasım 2022 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:28 Kasım 2022 Pazartesi 12:30:00

Boğaz'ı şenlendirdi

ABONE OL

Hüsnü Şenlendirici, farklı bir konseptle sahne aldı.

Klarnetçi Hüsnü Şenlendirici, önceki akşam farklı bir konseptle sahnedeydi. Boğaz turu yapan bir teknede konser veren Şenlendirici, sahne öncesi kameraların karşısına geçti. İstanbul'un gece karanlığında ışıltılı görüntüsüne hayran olduğunu söyleyen Şenlendirici, "Boğaz manzarasında İstanbul şarkıları söylemek muhteşem bir şeydi. Bir İstanbul aşığı olarak burası dünyanın merkezi. Dünyanın dört bir yanını gördüm ama İstanbul çok başka" dedi.

Etiketler : klarnetçi hüsnü şenlendirici magazin
'Hayır' dedi

'Hayır' dedi
Hepsi benim bebeklerim

Hepsi benim bebeklerim
007 Kaan Bond!

007 Kaan Bond!
‘Teşkilat'tan taklit göndermesi

‘Teşkilat'tan taklit göndermesi
Öğretmenlere söylediler

Öğretmenlere söylediler
Modellerden Kato'ya tepki!

Modellerden Kato'ya tepki!
İnatçı sevgili

İnatçı sevgili
Adı okuduğu sınıfa verildi

Adı okuduğu sınıfa verildi
Hande Erçel 29 oldu! Pastası Mavi'den

Hande Erçel 29 oldu! Pastası Mavi'den

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX