Boğaz'ı şenlendirdi

Klarnetçi Hüsnü Şenlendirici, önceki akşam farklı bir konseptle sahnedeydi. Boğaz turu yapan bir teknede konser veren Şenlendirici, sahne öncesi kameraların karşısına geçti. İstanbul'un gece karanlığında ışıltılı görüntüsüne hayran olduğunu söyleyen Şenlendirici, "Boğaz manzarasında İstanbul şarkıları söylemek muhteşem bir şeydi. Bir İstanbul aşığı olarak burası dünyanın merkezi. Dünyanın dört bir yanını gördüm ama İstanbul çok başka" dedi.