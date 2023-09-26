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26 Eylül 2023 Salı 07:17:00 - Güncelleme:26 Eylül 2023 Salı 07:17:00

Boğaz'da ‘Yıldız'lı gece

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Yıldız Tilbe, Paraf Kuruçeşme Açıkhava'da sevenleriyle bir araya geldi.

Şarkıcı Yıldız Tilbe önceki akşam Paraf Kuruçeşme Açıkhava'da sevenleriyle bir araya geldi. 'Aşk Bir Kahkaha', 'Vazgeçtim', 'Delikanlım' ve 'El Adamı' gibi dillerde pelesenk olan şarkılarını hayranlarıyla birlikte koro halinde seslendirdi. Sık sık imaj değiştiren ünlü Tilbe, kıyafeti ve saç stiliyle ilgi odağı oldu. Şarkı aralarında izleyicisiyle bol bol sohbet eden sanatçı esprileriyle de kahkahalar estirdi.

Etiketler : şarkıcı yıldız tilbe imaj
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