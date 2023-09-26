Boğaz'da ‘Yıldız'lı gece

Şarkıcı Yıldız Tilbe önceki akşam Paraf Kuruçeşme Açıkhava'da sevenleriyle bir araya geldi. 'Aşk Bir Kahkaha', 'Vazgeçtim', 'Delikanlım' ve 'El Adamı' gibi dillerde pelesenk olan şarkılarını hayranlarıyla birlikte koro halinde seslendirdi. Sık sık imaj değiştiren ünlü Tilbe, kıyafeti ve saç stiliyle ilgi odağı oldu. Şarkı aralarında izleyicisiyle bol bol sohbet eden sanatçı esprileriyle de kahkahalar estirdi.