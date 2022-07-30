Boğaz'da unutulmaz konser akşamı

Yaşar, sahne performansı ve repertuvarıyla dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. Yaşar, "Eskişehir'de bir orman kurmaya karar verdim. Bu yaz yapacağım bütün konserlerle beraber hepimiz bu ormanın bir dalı, bir yaprağı, bir ağacı olduk. Yani gelecek nesillere ne bırakacağız? Çocuklarımıza ne bırakacağız? Nefesimiz ormanlar... Bu açık havalar da bunu o kadar iyi anlatıyor ki! Ne kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz. Ama habire ormanlar yanıyor. Dedim ki hep beraber orman kuralım. Sizlerle beraber bir orman oluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

belgeseli hazırlanıyor

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Yaşar, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Müzik hayatında 25 yılı geçen Yaşar, özel hazırlanan belgeseliyle ilgili, "Ekibim hazırlıyor. Benim asılnda hiç öyle bir niyetim yoktu, o kadar heyecanlı giriştiler ki! Bakalım seyirciye bir saatlik izleti, dinleti olabilir" açıklamasında bulundu.