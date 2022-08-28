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28 Ağustos 2022 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2022 Pazar 17:00:00

Boğaz'da ışıklı nostalji

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Popun efsane müzik grubu İzel-Çelik-Ercan, Paraf Kuruçeşme Açıkhava'da iki gün üst üste sahne aldı.

Popun efsane müzik grubu İzel-Çelik-Ercan, Paraf Kuruçeşme Açıkhava'da iki gün üst üste sahne aldı. 31 yıl aradan sonra sevenleriyle buluşan fenomen grup, unutulmaz 'Özledim' şarkısını misafirlerine hitap ederek 'Özledik Sizi Biz' şeklinde seslendirdi. Dinleyicilerin duygusal şarkılarda telefonlarının ışıklarını yakarak gruba eşlik etmesiyle, Kuruçeşme'de renkli görüntüler ortaya çıktı.


Etiketler : İzel-Çelik-Ercan Paraf Kuruçeşme Açıkhava Popun efsane müzik grubu
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