Boğaz'da ışıklı nostalji

Popun efsane müzik grubu İzel-Çelik-Ercan, Paraf Kuruçeşme Açıkhava'da iki gün üst üste sahne aldı. 31 yıl aradan sonra sevenleriyle buluşan fenomen grup, unutulmaz 'Özledim' şarkısını misafirlerine hitap ederek 'Özledik Sizi Biz' şeklinde seslendirdi. Dinleyicilerin duygusal şarkılarda telefonlarının ışıklarını yakarak gruba eşlik etmesiyle, Kuruçeşme'de renkli görüntüler ortaya çıktı.





