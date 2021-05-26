Bodrum'da milyonluk yatırım

TUBA Ünsal, Pelin Karahan ve Bade İşçil gibi isimlerin oturduğu Bodrum- Yalıkavak'taki lüks bir siteden kendisine ev satın aldı. Şile'de çiftlik evi, İstanbul'un çeşitli semtlerinde ve Berlin'de lüks bir dairesi olan oyuncu bu kez Bodrum'a yatırım yaptı. Çocukları Sare ve Civan Mert'i doğayla iç içe büyütmek isteyen Ünsal, lüks villası için de yaklaşık 2 milyon TL ödedi. Oyuncu, pandemiyle birlikte bu kararı aldığını söylüyor.