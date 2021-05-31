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31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:00:00

Bodrum'da ilk görüntü

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Bir süredir kalbi boş olan Tuba Ünsal, gönlünü Ahmet Nazif Zorlu'nun, kızı Şehminur Aydın'dan olan torunu Yusuf Aydın'a kaptırdı.

Bir süredir kalbi boş olan Tuba Ünsal, gönlünü Ahmet Nazif Zorlu'nun, kızı Şehminur Aydın'dan olan torunu Yusuf Aydın'a kaptırdı. Birlikteliklerini gözlerden uzakta yaşayan ikili, önceki gün Bodrum'daki tatilinde ilk kez görüntülendi. Çiftin sahildeki neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Etiketler : tuba ünsal yusuf aydın bodrum
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