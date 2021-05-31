Bodrum'da ilk görüntü

Bir süredir kalbi boş olan Tuba Ünsal, gönlünü Ahmet Nazif Zorlu'nun, kızı Şehminur Aydın'dan olan torunu Yusuf Aydın'a kaptırdı. Birlikteliklerini gözlerden uzakta yaşayan ikili, önceki gün Bodrum'daki tatilinde ilk kez görüntülendi. Çiftin sahildeki neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

