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26 Haziran 2022 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:26 Haziran 2022 Pazar 13:00:00

Bodrum'da enerji tatili

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Ekranlara veda eden 'Ada Masalı' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un ilişkileri dolu dizgin devam ediyor.

Ekranlara veda eden 'Ada Masalı' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un ilişkileri dolu dizgin devam ediyor. Çift, yeni projeleri öncesi Bodrum'da kısa bir tatile çıktı. İkili, deniz, kum ve güneşin tadını çıkararak enerji depoluyor. Çift, baş başa tatillerinden karelerini sosyal medya hesaplarından yayınladı. Navruz ve Turan'ın hayranları gönderilere binlerce beğeni ve yorumda bulundu.

Etiketler : Bodrum Ada Masalı Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz
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