Bodrum'a yerleşti

4 kez kanseri yenen oyuncu Açelya Elmas, Bodrum Feraye Meyhanesi'nde sahne aldı. Yaşadığı sağlık problemleri sonrası Bodrum'a yerleşen şarkıcı, ''İstanbul'daki evime sinema ve dizide rol alacağım zaman gidiyorum sadece. İki sinema filmi projesiyle setlere dönüyorum. Çalışmak beni dinç tutuyor'' dedi. Doğayla iç içe olmanın kendisine iyi geldiğini ifade eden Elmas, ''Hastalık sürecimi tam anlamıyla geride bıraktım. Artık hayallerimi gerçekleştirme ve sağlık problemlerimin benden çaldığı anları geri alma zamanı'' dedi.