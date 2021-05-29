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29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:30:00

BKM'den ‘İntibah' hamlesi

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BKM yeni bir dizi projesi için hazırlıklara başladı. Yapım şirketi Namık Kemal'in ünlü romanı İntibah'ı dizi olarak izleyiciyle buluşturacak.

BKM yeni bir dizi projesi için hazırlıklara başladı. Yapım şirketi Namık Kemal'in ünlü romanı İntibah'ı dizi olarak izleyiciyle buluşturacak. Cast çalışmaları başlayan projenin yönetmen koltuğunda ise Hilal Saral'ın oturması gündemde. 1876'da yayımlanan romanda iyi yetişmiş Ali Bey'in, Mahpeyker'e aşık olması anlatılıyor. Bu aşk Ali Bey'e maddi ve manevi olarak çok büyük zararlar verir. Ali Bey bu aşk sonrası adeta bir yıkıma uğrar.

Etiketler : bkm namık kemal intibah dizi
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