Bizim Hikaye neden final yapıyor? Bizim Hikaye 70. final bölümü izle

Bizim Hikaye neden final yapıyor? sorusunun yanıtı araştırılıyor. FOX TV'nin iki sezondur izlenme rekoru kıran dizisi Bizim Hikaye bu akşam izleyicisine veda edecek. Başrollerini Hazal Kaya Burak Deniz Reha Özcan Nesrin Cavadzade Yağızcan Konyalı Nejat Uygur, Pınar Töre, Berkay Akın, Evrim Doğan, İsmail Karagöz, Mehmet Korhan Fırat Mehmetcan Mincinozlu, Alp Akar, Ömer Sevgi, Zeynep Selimoğlu Melisa Döngel Can Kolukısa gibi isimlerin paylaştığı Bizim Hikaye muhteşem bir finalle izleyicisni ekrana kilitleyecek. Bu akşam yayınlanacak olan final bölümünde Çiçek ile Cemil evleniyor. Düğünde Filiz sancılanıyor ve doğuma alınıyor. Filiz'in doğumuna Neslihan giriyor. Filiz ortalığı birbirine katıyor. Ve sonunda Filiz kızını kucağına alıyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Restoranda işler çok aksi giderken, Neslihan’ın gelişi Filz’in öfkesini arttırıyor. Rahmet kendini tutamayıp Barış ile Neslihan’ı otele girerken gördüğünü söylüyor. Baırş şok içinde olanları anlamaya çalışıyor. Ancak Barış’ın haklı olduğu ortaya çıkıyor ve Filiz çok utanıyor. Kocasını kendini affettirmek isteyen Filiz hiçbir fırsatı kaçırmak istemiyor. Hastaneye elinde çiçeklerle giden Filiz sonunda randevu olup Barış’a hasta da oluyor. Bu bu ziyaret içinde bir de sürpriz barındırıyor. Çünkü Filiz bebeğinin cinsiyetini öğrenmek istiyor. Barış, karısını ultrasona alıyor ve bebeğin cinsiyetini beraber öğreniyorlar. Barış bebeklerinin kız olacağını söylüyor ve sevinçle karısına sarılıyor. Sonunda aralarındaki buzlar eriyor ve küçük bir kaçamak yapmaya karar veriyorlar. Ancak bu baş başa kalma arzusu onlar için gerçek olsa da dışarı da adeta kıyametler kopuyor.

Elibolların satılan evlerinin yeni sahipleri geliyor ve kavga çıkıyor. Çiçek, Cemil, Ferda, Tufan ve Minibollar Filiz'le Barış'ı rahatsız etmeden mahalleye çöken beladan kurtulmak için mücadele etmeye başlıyor ama başarılı olamıyorlar. Rahmet sokaktaki gençlerden dayak yiyor. Çiçek ve Fiko çocuk parkından kovuluyor. Çiçek çocukların anneleri ile tartışıyor. Çaresiz şekilde evde yaralarını sardıkları anda çözüm Fiko’dan geliyor. Fiko onların üzerine dünyanın en belalı adamını salmak istiyor. Tabi ki de babası Fikri Elibol. Bu sırada Fikri de Ersin ile beraber tutuklanıyor. Okulda düzenledikleri sahte kermes sonunda başlarını yakıyor. Fikri’yi hapisten kaçırma planları yapıyorlar. Filiz ve Barış dünyadan habersizken çok yanlış bir karar veriyorlar.

BİZİM HİKAYE KONUSU NEDİR?



Şehrin yoksul semtlerinden birinde yaşam mücadelesi veren bir aile ve o ailenin adeta annesi haline gelmiş en büyük çocuğu Filiz’le başlar hikayemiz… Anneleri terk edip gittiğinden beri 5 küçük kardeşine bakan Filiz, alkolik babaları Fikri’ye rağmen ailesine sahip çıkar ve şikayet etmeden hayata sıkı sıkı tutunur. Filiz gibi kardeşleri de asla kasvete kapılmayan, başlarının çaresine bakmayı öğrenmiş, güçlü ve dik duran çocuklardır; Filiz’in bir küçüğü üstün zekalı Rahmet, onun bir küçüğü, şimdiden zorlu bir yasak aşk yaşayan Hikmet, onun bir küçüğü vicdanlı ve duygusal Kiraz, onun küçüğü Fikret ve en küçükleri 1.5 yaşındaki İsmet. Filiz bütün hayatını kardeşlerine adamış, en yakın arkadaşı ve komşusu Tülay’la dertleşen, günü birlik işlerden para kazanmaya çalışan, sorumlulukları kendinden büyük bir genç kızken birden hayatına yakışıklı ve karizmatik Barış girer. Bir anda çıkıp gelen bu esrarengiz genç adam, hem Filiz’in kalbini kazanıp hem de ailenin bir parçası olabilmek için elinden geleni yapacaktır. Filiz’e ilk gördüğü anda aşık olan Barış onu etkileyebilmek için çabalarken, Filiz zorlu hayatında aşka yer olmadığını düşünür ve Barış’a karşı hissettiklerini inkar etmeye çalışır. Senelerdir Filiz’e aşık olan polis Memuru Cengiz’in korumacı tavrı da eklenince işler Barış’ın sandığı kadar kolay ilerlemez. Üstüne üstlük Barış’ın gizlediği kimliği ve esrarengiz yaşantısı da ilişkileri için bir tehlike oluşturur.