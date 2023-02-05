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05 Şubat 2023 Pazar 15:43:00 - Güncelleme:05 Şubat 2023 Pazar 15:43:00

Bizi birbirimize düşürmeyin

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'Yalı Çapkını' dizisindeki karakteriyle eleştirilen Buçe Buse Kahraman, "Afra ve Mert ile aramız çok iyi, bir sıkıntımız yok. Hepimiz çok mutluyuz, bizi birbirimize düşürmeyin" dedi.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisinin Pelin'i Buçe Buse Kahraman sosyal medyadan gelen sert yorumlar hakkında konuştu. Rolü gereği acımasız eleştirilere maruz kalan oyuncu, "Biz işimizi yapıyoruz. Ben öyle bakıyorum. Bir karakteri canlandırırken hem iyi hem kötü yorumlar geliyor. Sadece bazı yorumlar çok şahsi hakaret gibi oluyor. Onlar kalp kırıyor ama biz oyuncuyuz ne yazılıyorsa onu oynuyoruz" dedi.

SETTE ÇOK EĞLENİYORUZ

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le sette eğlendiklerini belirten Kahraman, "Set ortamı çok eğlenceli geçiyor. Böyle olduğu için de o enerji ekrana yansıyor. Biz de çok mutlu oluyoruz" dedi. Kahraman, Saraçoğlu ve Demir'le iyi anlaştıklarını belirterek, "Afra ve Mert ile aramız çok iyi, sıkıntımız yok. Bizi birbirimize düşürmeyin. Her şey çok güzel gidiyor, işimizi severek yapıyoruz" dedi.

Etiketler : afra saraçoğlu mert ramazan demir yalı çapkını
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