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27 Mayıs 2021 Perşembe 18:30:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2021 Perşembe 18:30:00

Bizde sevilmedi, yurtdışında tuttu

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Türkiye'de beklenen ilgiyi görmediği için erken final yapan Bay Yanlış dizisi yurt dışı yolculuğuna devam ediyor.

Türkiye'de beklenen ilgiyi görmediği için erken final yapan Bay Yanlış dizisi yurt dışı yolculuğuna devam ediyor. Özge Gürel ile Can Yaman'ın başrol oynadığı dizi, İtalya'nın ardından Çekya'da izleyiciyle buluşacak. Daha önce de Çekya'da yayınlanan dizi, bu kez başka bir kanalda yeniden ekrana gelmeye hazırlanıyor. Yurt dışında büyük ilgi gören dizi Ekim 2021'de de İspanya'da gösterime girecek.

Etiketler : bay yanlış dizi çekya
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