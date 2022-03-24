Evliliklerindeki yaşadıkları krizi atlatan Alişan ve Buse Varol, ikinci baharlarını yaşıyor. Çift, önceki gün bir mobilya mağazasının açılışına katıldı. İkili, habercilerle sohbet etti. Her ailede ufak tefek sorunlar olabileceğini söyleyen Alişan, "Ama önemli olan onların çözülüp tekrar bir arada olabilmek. Biz zaten hep bir aradaydık. Bu yüzden 2. bahar söz konusu değil. Biz hep bahardık" dedi.