Kalabalık oyuncu kadrosuyla basın mensuplarının karşısına çıkan ekip yaptıkları esprilerle herkesi güldürdü. Kaynarca, "Türkiye'de ana kastta bu kadar başrol yok. Bu kadar önemli insanı bir arada çalıştırabilmek onların gönüllerinden gelen bir şey... Bu kadrodan hangisini alırsan al başrol olarak diziyi göğüsler. 50 bölüm çektik, çok yorulduk ama biz duramayız devam edeceğiz. Biz bu cihana sığmayız" dedi.