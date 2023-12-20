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20 Aralık 2023 Çarşamba 07:04:00 - Güncelleme:20 Aralık 2023 Çarşamba 07:04:00

Biz bu cihana sığmayız

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Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın başrolünde yer aldığı 'Ben Bu Cihan Sığmazan' dizisinin oyuncuları 50. bölümü bir arada kutladı.

Kalabalık oyuncu kadrosuyla basın mensuplarının karşısına çıkan ekip yaptıkları esprilerle herkesi güldürdü. Kaynarca, "Türkiye'de ana kastta bu kadar başrol yok. Bu kadar önemli insanı bir arada çalıştırabilmek onların gönüllerinden gelen bir şey... Bu kadrodan hangisini alırsan al başrol olarak diziyi göğüsler. 50 bölüm çektik, çok yorulduk ama biz duramayız devam edeceğiz. Biz bu cihana sığmayız" dedi.

Etiketler : oktay kaynarca dizi ben bu cihana sığmazam
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