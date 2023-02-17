Biz bize yeteriz!

Eda Ece: Günlerdir elimden gelen her şeyi yapıyorum ama bir yandan da Türk halkıyla çok gurur duyuyorum. Çünkü gece yarısı olan bir depremin ertesi sabahında bile koşa koşa bir şeyler almaya gittiğimde benimle beraber herkesin koştuğunu da gördüm. O yüzden çok duygulandım. Biz böyle bir milletiz.

Serenay Sarıkaya: Söyleyeceğimiz hiçbir şey giden canları geri getirmeyecek. Çok çok üzgünüz, acılar içerisindeyiz. Elimizden geldiğince bugüne kadar yapabileceğimiz her şeyi gücümüz yettiğince yaptık. Daha çok önümüzde daha çok zamanımız var bunu birlikte aşmak için, yaralarımızı birlikte sarmak için. Umarım harika bir bağış toplanır ve bu yardımı sürdürebiliriz.

Sibel Can: Bu acıyı tarif edemeyiz. Hiçbir zaman unutamayacağım. Herkes umutlarını, ailesini, sevdiklerini, hatıralarını kaybetti. Şimdi hep birlikte olma zamanı. Hepimiz sıkı sıkı sarılalım onlara. Bu gece onlar için buradayız, yüce gönüllü Türk halkı zaten gereğini yapacaktır.

Murat Yıldırım: Ne yazık ki hâlâ o soğuk betonların altında yaşamını yitirmiş insanlar var. Söylemek, düşünmek, seyretmek çok acı. Hiçbirimizin acısı orada yakınlarını kaybedenlerin acısı kadar olamaz.

Alişan: Devletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız hep birlikte, inşallah elimizden ne geliyorsa yapacağız.

Aras Bulut İynemli: Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bir olma, kenetlenme zamanı. Ufacık bir katkımız bile olsa ne mutlu bize.

Pınar Deniz: Bizim burada kalbimiz sıkışıyorken, orada bu felaketten etkilenen insanlarımızın neler hissettiğini gerçekten ben tahmin bile edemiyorum. Biz bugün onlar için buradayız. Onların yanındayız. Benim kendi yakınımdan kaybettiğim biri olmadı ama arkadaşlarım ve ailemden gerçekten çocukluğunu, anılarını, annesini, babasını yani tüm ailesini kaybeden çok oldu. O yüzden çok mutsuzuz ama hep beraber ayağa kalkacağız.

Halit Ergenç: Böylesi büyük bir acının altından nasıl kalkarız bilmiyorum. Bir şekilde bir arada ve hep beraber olacağız. Böylesi ağır bir şeyle de kim nasıl başa çıkabilir bilmiyorum.

Tolgahan Sayışman: Mutluluğun Adresi Derneği'yle beraber bölgede 300 gönüllü arkadaşımla elimizden geleni yapmaya çalıştık. AFAD'la koordineli biçimde, bölgeye 25 erzak ve su TIR'ının ulaşmasına vesile olduk.

Afra Saraçoğlu: İçimiz parçalanıyor diyecek kelime bulamıyorum. Bağışlarınız için buradayız. Şimdi birlik olma zamanı.

Kıvanç Tatlıtuğ: Hayatım boyunca kalbim fiziksel anlamda bu kadar acımamıştı.

Ebru Şahin: Zor bir dönemden geçiyoruz ama bu kadar yardımın ve insanın el ele verip kenetlenmesi de çok mutluluk verici aynı zamanda. Umuyorum ki en kısa zamanda bütün yaralarımızın, eksiklerinin, kaybettiklerimizin telafisini yapmaya çalışacağız.

Seda Sayan: İnşallah Rabbim bir daha bize böyle şeyler yaşatmasın. Ben ve arkadaşlarım, Türkiye tek yürek dedik ve buradayız. Biz büyük devletiz ve milletiz. İnşallah yaraları bir nebze olsun saracağız.