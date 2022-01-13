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13 Ocak 2022 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:13 Ocak 2022 Perşembe 15:00:00

Biz bir bütünüz

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İpek Açar, TRT Müzik'teki 'İpek Yolu' programında Azerbaycan'ın sevilen sesi Lale Memmedova'yı ağırladı.

İpek Açar, TRT Müzik'teki 'İpek Yolu' programında Azerbaycan'ın sevilen sesi Lale Memmedova'yı ağırladı. İkili İstanbul Akademi Orkestrası eşliğinde şarkılara imza atıp düetler yaptı. Memmedova, Açar'la birlikte sahnede olmaktan duyduğu mutluluğu anlatırken, Türkiye ve Azerbaycan için duygularını "Siz biz yok. Biz bütünüz. Azerbaycan'da büyük bir mutluluk ve gururla Kayahan şarkılarını her konserimde seslendiriyorum. Onun gibi bir usta, bir daha dünyaya gelmeyecek" sözleriyle dile getirdi.

Etiketler : Biz bir bütünüz İpek Açar TRT Müzik Lale Memmedova
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