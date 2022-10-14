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'Biyografime izin vermem'
14 Ekim 2022 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:14 Ekim 2022 Cuma 11:00:00

'Biyografime izin vermem'

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Sanatçı Cengiz Kurtoğlu, hayatının beyazperdeye aktarılmasını istemediğini söyledi.

Sanatçı Cengiz Kurtoğlu, hayatının beyazperdeye aktarılmasını istemediğini söyledi. Sanatçı, reklam yüzü olduğu Navtex'in tanıtımında habercilerle bir araya geldi. Eski şarkılarından oluşan bir albüm hazırlığında olan Kurtoğlu, bir çok meslektaşının aksine biyografi filminin yapılmasına izin vermediğini söyledi. Kurtoğlu, "Hayatımı yazsam roman olurdu ama film yapılmasını istemiyorum. İzin de vermem" dedi.

Etiketler : 'Biyografime izin vermem Sanatçı Cengiz Kurtoğlu Navtex
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