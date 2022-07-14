Bitmeyen balayı

Geçen hafta Makedonya'da evlenen oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman, balayına devam ediyor. Çeşme'de düğün yapıp aynı zamanda burada balayı yapan evli çift, rotayı bu sefer komşu Yunanistan'a çevirdi. Yunan Adaları'nı gezen çifte tatillerinde oyuncu Selim Bayraktar ve Kanbolat Görkem Arslan eşlik ediyor. Kalabalık arkadaş grubuyla gönüllerince eğlenen çift, tatilden renkli kareleri sosyal medyadan paylaştı.