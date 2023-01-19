Bitişleri kutlamayı seviyorum

Oyuncu Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ile rol aldığı 'Şahmaran' dizisi 20 Ocak'ta Netflix'te yayınlanacak. Deniz ile birlikte bir dergi için objektif karşısına geçen Sarıkaya, "Ben daha çok bitişleri ve yeni başlangıçları kutlamayı seviyorum. En son Şahmaran bitiminde uzun, yorucu ve harika bir yolculuğun sonuna geldiğimi kendime hatırlatmak ve yeni gelenlere yer açmak için kendimi ödüllendirip New York'a gitmiştim" dedi.

