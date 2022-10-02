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02 Ekim 2022 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:02 Ekim 2022 Pazar 16:30:00

Bisiklette tanışıp, bisiklette evlendiler

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IĞDIR'da, bisiklet turunda tanışan öğretmenler Aslı Bağca (30) ve Yunus Sönmez (32), nikahlarına da bisiklet konvoyuyla gitti.

IĞDIR'da, bisiklet turunda tanışan öğretmenler Aslı Bağca (30) ve Yunus Sönmez (32), nikahlarına da bisiklet konvoyuyla gitti. Bir ömür beraberlik için 'evet' diyen çift, salondan yine bisikletleriyle ayrıldı. Iğdır Yukarı Erhacı Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev Yunus Sönmez, atanmak için bekleyen edebiyat öğretmeni Aslı Bağca ile bisiklet turunda tanıştı. Bisiklet tutkunu olduklarını belirten Bağca ile Sönmez, bir süre arkadaşlık ettikten sonra evlilik kararı aldı. Iğdır Belediyesi nikah memurluğundan randevu alan Bağca ve Sönmez'in nikahları için arkadaşları bisikletleriyle konvoy oluşturdu. Sönmez ve Bağca da bisikletlerine binip arkadaşlarıyla salona kadar pedal çevirdi. Bisikletlerini salonun önüne bırakan çift, daha sonra nikah töreninde bir ömür mutluluk için 'evet' diyerek hayatlarını birleştirdi.

Bisiklet kullanmayı sevdikleri için nikahlarında da otomobil kullanmak yerine pedal çevirdiklerini söyleyen Yunus Sönmez, "Bisiklet, bizim hayatımızın bir parçası. Gündelik hayatta, hobi ve ulaşım aracı olarak kullanıyoruz. Bu özel günümüze de bisikleti dahil etmek istedik. Aynı zamanda buradaki arkadaşlarımızla bisiklet sayesinde tanıştık. Bisiklet turlarında bir arada olduk. Arkadaşlar da bisikletleriyle bu özel günümüzde bizim yanımızda oldular. Gelinimizi aldık. Bisikletli konvoy şeklinde salona geldik" diye konuştu.

Aslı Bağca da "Biz de arkadaşlarımızla nikaha bisikletle gelmeye karar verdik. Çok mutluyum. Arabadan daha çok mutlu oldum diyebilirim. Bisiklet benim için daha kullanışlı ve güzel bir araç" dedi. Nikah töreni sonrası yeniden bisikletlerine binen çift ve arkadaşları, mutluluklarını kent merkezinde konvoy yaparak paylaştı.

Etiketler : Bisiklette tanışıp Aslı Bağca IĞDIR' Yunus Sönmez
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