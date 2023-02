Miss Turkey 2022 güzeli Nursena Say, depremzedeler için harekete geçti. Miss Turkey güzeli, Brezilya, İspanya ve Porto Riko gibi 11 ülkenin birinci seçilen güzelleriyle yardım kampanyası başlattı. Güzeller 'Birlikte daha güçlüyüz' sloganıyla sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Video çekip yardım çağrısında bulunan meslektaşlarının her birine teşekkür eden Say, "Depremden etkilenen insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için fon toplamama yardımcı olan her biri kendi ülkesinde değerli bir yeri olan sevgili Dünya Güzeli kız kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi.