En son ekranlara veda eden 'Bir Peri Masalı' dizisinde yer alan oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün tek başına objektiflere yansıdı. Keyifsiz olduğu gözlenen oyuncu ülkemizde yaşanan asrın felaketiyle ilgili, "Birlik ve beraberlik zamanı şu an. Onun dışında ihmallerin bir an önce fark edilmesi ona göre bir önlem alınmasını çok istiyorum" dedi. Deprem bölgesine sağlık problemleri yüzünden gidemediğini söyleyen Küçükköse, "Benim birkaç sağlık problemim vardı. O yüzden çok etkin bir şey yapamadım ama sosyal medya ve başka türlüde yardımlarım oldu" dedi.