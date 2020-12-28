28 Aralık 2020 Pazartesi 23:41:00 - Güncelleme:29 Aralık 2020 Salı 17:49:00
Birkan Nasuhoğlu eski sevgiliye 'Gel' diye seslendi
Müzisyen Birkan Nasuhoğlu, ‘Gel' adlı şarkısını piyasa çıkardı.
Vokalde Gökhan Türkmen’in olduğu şarkısını dinleyicisiyle buluşturan şarkıcı, klibinde eski sevgilisinin dönmesini isteyen bir genci oynuyor.
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