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28 Aralık 2020 Pazartesi 23:41:00 - Güncelleme:29 Aralık 2020 Salı 17:49:00

Birkan Nasuhoğlu eski sevgiliye 'Gel' diye seslendi

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Müzisyen Birkan Nasuhoğlu, ‘Gel' adlı şarkısını piyasa çıkardı.

Vokalde Gökhan Türkmen’in olduğu şarkısını dinleyicisiyle buluşturan şarkıcı, klibinde eski sevgilisinin dönmesini isteyen bir genci oynuyor.  

Etiketler : Birkan Nasuhoğlu müzisyen magazin
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