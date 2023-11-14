Birinci yıl kutlaması

Oyuncu Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak'la evliliklerinin birinci yıl dönümünü kutladı. Enver ve Gökbudak çifti, önceki akşam baş başa lüks bir restoranda romantik bir yemek yedi. Geçtiğimiz aylarda ilk kez anne olarak kızı Elay'ı kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Enver, yemekte eşiyle çekildikleri fotoğraflarını Instagram'dan, "İyi ki sen" yazarak paylaştı. Oyuncunun gönderisine hayranları binlerce beğeni ve yorumda bulundu.