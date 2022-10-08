Birinci yıl kutlaması

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in müzisyen oğlu İdo Tatlıses, model Yasemin Şefkatli ile evliliklerinin birinci yılını romantik bir paylaşımla kutladı. Geçtiğimiz yıl görkemli bir düğünle evlenen çiften İdo Tatlıses, sosyal medya hesabından eşiyle bir fotoğrafını paylaştı. Tatlıses gönderisinin altına, "Evliliğimizde 1. yılımız doldu. Allah bizi ayırmasın kraliçem" notunu yazdı.