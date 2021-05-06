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06 Mayıs 2021 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2021 Perşembe 12:30:00

Biricik'e Kanada'dan övgü

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Burcu Biricik'in Fatma'daki performansının başarısı Türkiye sınırlarını aştı. Kanadalı gazeteci Jack Todd, Biricik'in performansını yere göğe sığdıramadı.

Burcu Biricik'in Fatma'daki performansının başarısı Türkiye sınırlarını aştı. Kanadalı gazeteci Jack Todd, Biricik'in performansını yere göğe sığdıramadı. Todd, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türk oyuncu Burcu Biricik'in Fatma'da Netflix'teki performansı, şimdiye kadar gördüğüm en büyük performanslardan biri. Tüm prodüksiyon birinci sınıf ve sonuç son derece yoğun bir dram. Kendinize nefes almayı hatırlatmanız gereken türden" ifadelerini kullandı.

Etiketler : burcu biricik jack todd kanada
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