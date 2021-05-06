Biricik'e Kanada'dan övgü

Burcu Biricik'in Fatma'daki performansının başarısı Türkiye sınırlarını aştı. Kanadalı gazeteci Jack Todd, Biricik'in performansını yere göğe sığdıramadı. Todd, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türk oyuncu Burcu Biricik'in Fatma'da Netflix'teki performansı, şimdiye kadar gördüğüm en büyük performanslardan biri. Tüm prodüksiyon birinci sınıf ve sonuç son derece yoğun bir dram. Kendinize nefes almayı hatırlatmanız gereken türden" ifadelerini kullandı.

