Biricik Suden kimdir? Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden kaç yaşında? soruları gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor. Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Biricik Suden'in hayatı merak ediliyor. Henüz dört yaşındayken gazetelerden kendi kendine okumayı öğrenen Suden, Atatürk Kız Lisesi'nde eğitim görmüştür. Nişantaşı’nda Language and Culture Centre’de grafik ve illüstrasyon alanında eğitim almış, sonrasında ise Mimar Sinan Üniversitesi’nde eğitim görmüş ve eğitimini geliştirmek için 4 yıl da Paris‘te bulunmuştur. Biricik Suden hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte Biricik Suden'in merak edilenleri...

BİRİCİK SUDEN KİMDİR?

Biricik Suden, 1963 yılında İstanbul Yeniköy'de dünyaya gelmiştir. Hakimlik görevini yürüten bir baba ve bankacı bir annenin kızı olarak dünyaya gelen Biricik Suden, 16 yaşından itibaren teyzesi tarafından evlat edinilmiş ve teyzesinin vefatının ardından tek varis olarak miras kendisine kalmıştır.

Henüz dört yaşındayken gazetelerden kendi kendine okumayı öğrenen Suden, Atatürk Kız Lisesi'nde eğitim görmüştür.

Nişantaşı’nda Language and Culture Centre’de grafik ve illüstrasyon alanında eğitim almış, sonrasında ise Mimar Sinan Üniversitesi’nde eğitim görmüş ve eğitimini geliştirmek için 4 yıl da Paris‘te bulunmuştur.

1976 yılında başrolünde Rüştü Asyalı‘nın oynadığı “Ben Bir Garip Keloğlanım” adlı filmde oynamıştır.

2011 yılında Televizyonda Hayat Bilgisi adlı programı Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç ile Biricik Suden birlikte sunmuştur.

MAZHAR ALANSON KİMDİR?

Mahmut Mazhar Alanson, ya da bilinen adıyla Mazhar Alanson, 13 Şubat 1950 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Babası Ferruh Alanson, annesi Melek Alanson'dur. Babası Ferruh Alanson, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda baş trompetçiydi, annesi Melek Alanson ise ilkokul öğretmeniydi. Teyzesi Neriman Esi Senfoni Orkestrasında ve birçok operada oynadı ve Türk operasının önemli isimlerinden biri oldu.

Çocukluğunu Ankara'nın Cebeci semtinde geçiren Mazhar Alanson, müzikle hep iç içe oldu. Ortaokulu TED Ankara Koleji'nde bitirdi. Lise öğrenimini ise Kadıköy Maarif Koleji'nde okudu. Fakat mezun olamadan son sınıfta bu liseden atıldı.

1974'te Özkan Uğur, Galip Boransu ve Ayhan Sicimoğlu'nun gruba katılmasıyla İpucu Beşlisi adını aldılar. Birlikte "Heyecanlı" isminde ilk 45'likleri piyasaya çıktı. Şarkı, İzzet Öz'ün çektiği kliple sevildi. Daha sonra çeşitli nedenlerden dolayı İpucu Beşlisi dağıldı. Bu dönemde İzzet Öz'ün TRT'deki programında Mazhar'ın, "Zam", "Ondan şikayet bundan şikayet", "Bozup yeniden yapmaktır işim" şarkıları yayınlandı.

Mazhar Fuat ve Özkan, daha sonra bir dönem Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Seyyal Taner gibi ünlü müzisyenlerle birlikte çalıştı. Bu dönemde Mazhar Alanson, Ferhan Şensoy’un "Şahları da vururlar" adlı müzikal oyununda rol aldı. Böylece özlediği tiyatroculuk mesleğine kısa bir dönüş yapan Mazhar Alanson, kısa zaman sonra çok büyük bir albüme imza atmaya hazırlanıyordu. Bu albüm "Şahları da vururlar" müzikalinin bestelerinin yeni sözlerinden oluşacak "Ele güne karşı" albümü oldu.

1984'te büyük zorluklarla "Ele güne karşı" albümünü çıkaran grup, bu albümle bir yıl boyunca zirvede kalmayı başardı. Plak şirketlerinin satmaz diye düşündükleri bu albüm hafızalara güçlü bir şekilde kazınmayı başarmıştı. "Ele güne karşı" albümünden sonra 1985'te "Peki peki anladık", 1986'da "Vak The Rock", 1987'de "No Problem", 1989'da "The Best Of MFÖ", 1990'da "Geldiler", 1992'de "Agannaga Rüşvet" ve Dönmem Yolumdan, 1995'te M.V.A.B, 2003'te MFÖ single ve Collection, 2006'da da AGU albümleri piyasaya çıktı.

1988'de ilk filmi Arkadaşım Şeytan'da başrol oynadı. Atıf Yılmaz'ın fantastik filminde Alanson'un oynadığı Fatih karakteri müzisyenlikte başarılı olamamış, ünlü olmak için ruhunu şeytana satan biridir. Ali Poyrazoğlu ve Yaprak Özdemiroğlu ile başrolü paylaştığı bu film, başarılı olmuş ve Alanson'un sinema kariyerini açtı. 2006'da yine Cem Yılmaz'la, bu sefer onun babası rolünde Hokkabaz filminde oynadı ve film yine seyirci rekorları kırdı. 2009'da da Erdal Murat Aktaş'ın yönettiği Sulhi Dölek'in yazdığı Kirpi filminde Güven Kıraç ile oynadı.

İlk eşi Hale Alanson'la 1970'de devlet konservatuvarında tanıştıktan sonra 1972'de evlendi.[9] Türküz Türkü Çağırırız albümünde 2 şarkının vokallerinde yer aldı. Çiftin ilk çocuğu Eda Alanson oldu. Eda Alanson, gazetecilik ve metin yazarlığı yapmaktadır. İkinci çocukları ise Hilmi Alanson oldu.

Mazhar Alanson, daha önceden tanıştığı Biricik Suden ile 2002'de çıkan solo albümü zamanında arkadaşlıklarını ilerlettiler. Aynı yıl Mazhar ve Hale Alanson çifti ayrıldı. Bir sene sonra da Mazhar Alanson ve Biricik Suden evlendi.