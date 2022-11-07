Birçok ülkeden talep gördük

'Ben Bu Cihana Sığmazam' adlı dizide rol alan Pelin Akil, kızı Lina ile Akmerkez'de alışveriş yaptı. Geçtiğimiz günlerde dizi ekibiyle birlikte Cannes'daki içerik fuarına katılan Akil, ''Cannes çok güzel geçti, birçok ülke dizimizi yayınlama talebinde bulundu. Bizde bunun için çok gururlandık" dedi. Şarkı söylemeyi çok sevdiğini söyleyen oyuncu, "Müzikal projeler var, bunlar netleştiğinde sizinle paylaşacağım" dedikten sonra kızı Lina'nın ağlamasıyla röportajı bitirmek durumunda kaldı. Alışveriş merkezinin ortasında çömelen ve kızını sakinleştirmeye çalışan Akil, ardından mekandan ayrıldı.