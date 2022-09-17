Birce hayran bıraktı

Dijitalde yayınlanan 'Kuş Uçuşu' dizisindeki performansıyla dikkat çeken oyuncu Birce Akalay, 3 milyon liraya marka yüzü olduğu bir cilt markasının reklamı filmi için kamera karşısına geçti. Akalay, reklam çekiminden fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. Oyuncunun karelerine takipçileri çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.