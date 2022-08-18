Aşk yok arkadaşlık var

Oyuncu Miray Daner'le başrolünü paylaştığı dijitalde yayınlanan 'Kuş Uçuşu' dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Birce Akalay, yeni projeler için kollarını sıvadı. Oyuncu, önceki gün Levent'teki menajerlik şirketinden çıkarken görüntülendi. Oyuncu, 'Siyah Beyaz Aşk' ve 'Kuş Uçuşu' dizisinde birlikte rol aldığı İbrahim Çelikkol ile Bodrum'da tatil yapmıştı. Hayranları tarafından yakıştırılmasıyla ilgili Akalay, "İbrahim benim çok canım, dostum, arkadaşım. Eski eşi Mihre de benim arkadaşım. Böyle çıktığında üzülüyorum. Ne diyeceğimi de şaşırdım artık. Bir yandan da sinir bozucu artık gülüyorsun belli bir süre sonra" dedi. Habercilerin, "Arkadaşlık aşka dönüşür mü?" sorusuna oyuncu, "Tabii ki böyle şeyler olur hayatta hiçbir şey imkansız değil ama bizim öyle bir durumumuz yok yani. Birlikte tatil yapıyoruz. Ailecek görüşüyoruz" dedi.

YÖNETMENLİK HAYALİ



Oyuncu, kamera arkasına geçme hayali olduğunu söyledi. Yönetmen olmak istediğini belirten Akalay, "Çok istiyorum. Önce bir kısa metraj çekip yapabildiğimi görmem lazım. Çünkü bildiğim bir şey değil. Normalde senaryo yazıyorum. Yönetmenlik ayrı bir şey tabii ki onun için gerçekten çalışmak lazım" dedi.