Birce Akalay güzellik sırlarını açıkladı

Güzel oyuncu Birce Akalay, Neutrogena'nın yeni yaşlanma karşıtı cilt bakımı serisi Retinol Boost'u marka yüzü oldu. Önceki gün Zorlu PSM'de gerçekleşen görkemli bir lansmanla ürünlerin tanıtımı yapan Birce Akalay, cilt bakım ürünlerinin hayatında önemli bir yeri olduğunu anlattı. Sağlıklı beslenme ve uykunun da cilt güzelliğine olan faydasını dile getiren Birce Akalay yaşlanma karşıtı ürünleri influencerlar ve cemiyetten isimlerle buluşturdu. Johnson & Johnson Tüketici Ürünleri Grubu Pazarlama Direktörü Alperen Özkan ile Birce Akalay'ın konuşmasıyla başlayan etkinlikte, reklam filmi ve backstage videosu büyük ilgi topladı. Cilt güzelliğiyle büyüleyen marka yüzü Birce Akalay, bu birliktelikten duyduğu heyecanı "Dermatoloji alanında 90 yıllık tecrübesi olan böyle bir markayı deneyimlemek benim için çok büyük bir keyif" sözleriyle anlattı.

