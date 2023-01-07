Birce Akalay aşk iddialarını yalanladı: Serdar dostum sevgilim değil

Beşiktaş kulübünün eksi başkanı Serdar Bilgili'yle aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu Birce Akalay, yazılanları yalanladı. Bilgili'nin aralarında olduğu arkadaş grubuyla Mardin'e giden ve burada birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan Akalay, "Serdar benim çok sevdiğim bir dostum ve arkadaşım. Bizlerin yanında bazı insanları gördüğünüz zaman yakıştırıyorsunuz. Yalnız bir insan olduğum için çok doğal" dedi. Akalay, yakın dostu İbrahim Çelikkol'un yeni aşkıyla ilgili ise "İbrahim mutlu olunca bende mutlu oluyorum" dedi.