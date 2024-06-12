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12 Haziran 2024 Çarşamba 13:30:00 - Güncelleme:12 Haziran 2024 Çarşamba 13:30:00

Birce Akalay 40'lar kulübüne giriyor!

Kaynak: Güneş Gazetesi

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Türkiye'nin en beğenilen kadın oyuncuları arasında yer alan Birce Akalay, 40 yaşına ayak basacak. Akalay, 17 yıl önce başladığı oyunculuk hayatını yakında vizyona girecek "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filmiyle taçlandıracak. 17 yıl önce oyunculuğa başlayan Birce Akalay 40 yaşına girecek.

Oyunculuğa bundan 17 yıl önce başladı.

Konservatuvar eğitimli...

Ve Müşfik Kenter'in öğrencilerinden...

O bugün, Türkiye'nin en beğenilen kadın yıldızlarından biri...

Birce Akalay, bugünlerde birçok heyecanı bir arada yaşıyor.

Çünkü "Mezarlık" dizisinin ikinci sezonu için çekimlerini ve sonbaharda vizyona girmesi beklenen yeni bir sinema filminin hazırlıklarını sürdürüyor.

Filmin adı: Bir Cumhuriyet Şarkısı...

Türkiye'nin ilk kadın opera sanatçısı Nimet Vahit'in hayatını konu alıyor.

Birce Atalay'ın bir başka heyecanı da doğum günü ile ilgili...

Çünkü güzel yıldız 40 yaşına girmeye hazırlanıyor.

Birce Atalay'ın yoğunluğu bunlarla da sınırlı değil.

Birkaç yıl önce hayata geçirdiği takı markası için tasarımlar üretmeye devam eden ünlü oyuncu yorgunluğunu ise yalnız kalarak atmayı tercih ediyor.

Etiketler : birce akalay doğum günü bir cumhuriyet şarkısı
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