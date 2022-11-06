Birbirlerinin "eli" ve "gözü" oldular

Ordu'da 15 yıl önce evlenen bedensel engelli Hacile ile görme engelli eşi Osman Bayır çifti, hayatın zorluklarının üstesinden birlikte geliyor. Hastanede santral görevlisi olarak çalışan Osman Bayır, "Evlendiğimiz günden itibaren eşim bana hiç 'göz' olmaktan gocunmadı. Ben de onun vermiş olduğu bu güzel destekten dolayı 'el' olmam gerekiyorsa 'el' oldum" dedi.

