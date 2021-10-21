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21 Ekim 2021 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:21 Ekim 2021 Perşembe 19:00:00

Birbirlerini takipten çıktılar

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Yaz aylarında 8 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüştüğü iddia edilen İrem Derici ve Cem Belevi cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Yaz aylarında 8 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüştüğü iddia edilen İrem Derici ve Cem Belevi cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Bir süredir birlikte oldukları söyleyen çift, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkardı. Belevi'nin Derici'yi aldattığı öne sürüldü. Şarkıcının bu iddiaya ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

Etiketler : İrem Derici Cem Belevi sürpriz aşk
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